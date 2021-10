Is Nederland het minst stabiele land van Europa? De formatie brengt de instabiliteit aan de oppervlakte

Nederland is in zekere zin het minst stabiele land van alle democratieën. Dit komt, en dit is al vaker gezegd, omdat het parlement versnipperd is, de flanken groeien maar niet willen besturen en bewindspersonen vaak machteloos lijken in de uitvoering. In de afgelopen maanden kwamen alle nadelen en knelpunten terug. Om de instabiliteit tegen te gaan zijn stabilisatoren nodig en die missen we. Bij een kabinetsformatie komt deze instabiliteit scherp aan de oppervlakte. Een rondje langs de velden.

kwetsbaar

Er zijn drie landen in Europa die enigszins vergelijkbaar zijn wat betreft kiesstelsel, politieke partijen en evenredige vertegenwoordiging: België, Italië en Nederland...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .