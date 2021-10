Bijbellezen is geen analytisch of verklarend lezen. Het is kauwen, proeven, slikken en een traag verteringsproces

'Bijbellezen is je de woorden opnemen, indrinken. En ze innerlijk omvormen, en je erdoor laten omvormen.'

En dit niet eens omdat ik zelf graag ’s nachts leef, maar omdat hier een diskwalificatie van de nacht in meeklinkt die je als blasfemisch zou kunnen beschouwen. God zelf lijkt in elk geval geen hekel te hebben aan de nacht en het donker, en heeft ze denkelijk niet geschapen om ze aan het einde van de rit weer op te kunnen heffen, aangezien ze, in de eeuwigheid, als markering van de dagen niet meer nodig zijn. Ook los van hun functies hebben het donker en de nacht hun eigen kwaliteiten en gaven.

In een rijk waar alles bloeit en groeit en permanent verzadigd is, zijn bronnen en rivieren ook overbodig, maar je kunt ze daarom toch nog steeds heel goed handhaven, alleen al vanwege hun schoonheid, en dat begrijpt de evangelist dan weer wé..

