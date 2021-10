Roei As van het Fiscale Kwaad uit

Naast de beruchte As van het Kwaad (Noord-Korea, Irak, Iran, Libië en Syrië) is er de As van het Fiscale Kwaad. Zij faciliteren geen terroristen die aanslagen beramen maar faciliteren het doorsluizen van gelden die voor de Belastingdienst of opsporingsambtenaren worden verhuld.

Corpnet, een onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam, ontwikkelde enkele jaren geleden een algoritme waarmee de kapitaalstromen van 200 miljoen bedrijven naar de Britse Maagdeneilanden en andere belastingparadijzen werden geanalyseerd. De vijf grootste doorsluislanden waren Nederland (met 23 procent op de eerste plek), Groot-Brittannië, Singapore, Zwitserland en Ierland. Stuk voor stuk hoogontwikkelde democratieën die niet eens op de zwarte lijst van de E..

