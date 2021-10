Op een ‘lege tank’ kan ook een elektrische auto niet rijden

Voor elektrische auto’s is het dringen bij de laadpalen. Ook leeft er zorg over de netcapaciteit. De overheid moet flink investeren.

Op Prinsjesdag riep Steven van Weyenberg, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur, dat hij emissieloos rijden voor iedereen aantrekkelijk wil maken.

Een mooi streven, maar het strookte niet helemaal met de aangekondigde maatregelen tijdens Prinsjesdag. De bijtelling gaat vanaf 2022 van 12 naar 16 procent, het plafond voor de korting op de bijtelling gaat omlaag en ook de particuliere subsidie voor elektrische auto’s gaat omlaag. De autobranche laat van zich horen en uit felle kritiek. Het is te vroeg en het behalen van de klimaatdoelen komt onder druk. Terechte bedenkingen, maar de vraag is alleen of dat het werkelijke probleem is.

Als mobiliteitsaanbieder hebben wij met ALD Automotive een vloot die voor meer dan acht ..

