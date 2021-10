Er is nieuwe taal nodig om in de prediking te vertellen dat je een verloren bestaan kunt leiden en verloren kunt gaan.

1 Over verloren kunnen gaan en hoe daarover kan of moet worden gepreekt, wordt alleen in kerken als de Gereformeerde Gemeenten nagedacht. Dat is hun belangrijke bijdrage aan de oecumene. Dat gebeurt alleen met een taal en theologie waar ik niet mee uit de voeten kan.

2 Dat er eigentijdse taal mogelijk is laat het Liedboek voor de Kerken uit 1973 zien: ‘Wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt, hij gaat voorgoed verloren’ (Gezang 252:3).

3 Tijdens een bez..

