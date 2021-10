De vergeten oorlog in Jemen schrijnt: Grove mensenrechtenschendingen gaan door

De oorlog in Jemen duurt voort en maakt miljoenen slachtoffers. Hoewel internationaal de alarmbellen klinken, gaan de vele grove mensenrechtenschendingen door. Een politieke oplossing is nodig.

‘Jemen is niet meer het land zoals jij het kent.’ Met die woorden begon een naar Nederland gevluchte Jemeniet zijn verhaal aan mij over zijn onbezorgde jeugd in een bergdorpje, zijn opleiding in Sana’a en de reden van zijn vlucht daarna.

Jemen blijft wegzakken in een put van chaos, honger en oorlog, schrijft Marwan Asmar, directeur van Al Bawaba, een nieuws-, blog- en mediawebsite met het hoofdkantoor in Jordanië. De burgeroorlog - sinds 2015 een internationale oorlog - gaat haar zevende jaar in. De Houthi’s in het Noorden, gesteund door Iran, zijn in opstand tegen de regering in het Zuiden, dat gesteund wordt door Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, beide bewapend door de Verenigde Staten.

In haar vergadering van 23 augustus ..

