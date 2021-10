Zou het tekort aan klusjesmensen geen reden kunnen zijn de lts opnieuw op te richten?

Van de jongens in mijn lagereschoolklas van vijftig leerlingen stroomden de drie pientersten door naar het lyceum, ging één naar het kleinseminarie, een kwart naar de mulo en de rest – de meerderheid – naar de lts.

Zij waren voorbestemd timmerman, loodgieter of vrachtwagenchauffeur te worden of zouden later een vaste baan in een industrieel bedrijf als Hoogovens, nu Tata Steel, krijgen. In 1992 ging de lts op in het vmbo. Dat leek goed uit te komen, want de industrie was inmiddels goeddeels weggevaagd. In plaats van blauwe overalls had Nederland behoefte aan witte boorden die bij de banken, verzekeraars en toeristenbureaus met een grote glimlach op het gezicht diensten verleenden. Boekhouders in plaats van bankwerkers. Mensen met een sala..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .