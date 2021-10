Archeologisch onderzoek kan helpen Bijbel beter te leren begrijpen

Archeologisch onderzoek naar Kolosse kan bijdragen aan het begrip van Paulus' brief aan de christenen in deze stad, bijvoorbeeld als het gaat om de rol van vrouwen.

Vorige maand is een archeologisch onderzoek gestart naar de antieke stad Kolosse (bij het huidige Honaz in Zuidwest-Turkije). Anders dan steden als Efeze en Smyrna zijn van deze stad geen grote bouwwerken bewaard gebleven en is het grondgebied van de antieke nederzetting nooit systematisch onderzocht. Wat kan archeologisch onderzoek bijdragen aan het begrip van Paulus’ brief aan de christenen in deze stad?

Archeologie van de antieke oudheid komt vooral in het nieuws wanneer er spectaculaire vondsten worden gedaan. In relatie tot de Bijbel zijn dat dan vooral vondsten die gepresenteerd kunnen worden als bewijs dat een bepaalde gebeurtenis uit de Bijbel heeft plaatsgevonden, als apologetisch instrument voor de betrouwbaarheid van de Bijbel...

