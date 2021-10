VS bang voor hooggerechtshof

Na anderhalf jaar komt het Amerikaanse hooggerechtshof deze week weer voor het eerst echt bij elkaar. Maar in media en politiek klinken bange geluiden. Het aanzien van het hof is beschadigd door het politieke spel ermee. En dat is een les voor Nederland.

Het zijn stevige teksten waarmee grote Amerikaanse media maandag de start van het nieuwe zittingsjaar voor het hooggerechtshof aankondigden. Niet met opluchting, maar eerder als iets om bang te zijn. ‘Midden in de politieke schijnwerpers begint het hooggerechtshof aan een buitengewoon controversiële zitting’, kopt The Washington Post. Het hof ‘staat een blockbustertermijn te wachten’, meent The New York Times, waarin de ene na de andere omstreden rechtszaak door de negen opperrechters beoordeeld moet worden. Er komen waarschijnlijk ‘juridische mijlpalen aan over abortus, vuurwapens en toeslagen’, de laatste voor onderwijs op religieuze grondslag, aldus CNN.

Het zijn zaken die zowel in de Republikeinse als de Democratische partij hoog..

