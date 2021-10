Het demissionaire kabinet mist een enorme kans om de bescherming van klokkenluiders te verbeteren

Klokkenluiders zullen zich door een nieuwe wet in Nederland niet beter beschermd voelen en er zullen nog minder zaken aan het licht komen.

Regelmatig komt naar buiten hoe het klokkenluiders vergaat. Denk aan wijlen Frits Veerman, een van

’s lands eerste klokkenluiders, na het melden van een verdenking van atoomspionage. In de jaren zeventig werd hij genegeerd, verloor zijn baan, kreeg regelmatig de toenmalige AIVD op bezoek en werd zelfs wederrechtelijk vastgehouden voor verhoor. Was er naar Veerman geluisterd, dan was voorkomen dat Pakistan, Iran en andere landen kernwapens konden ontwikkelen.

Dat dit niet iets uit het verleden is, werd duidelijk toen klokkenluider Fidelia Onoghaife werd ontslagen door de Nederlandse ambassade in Nigeria. Zij kaartte aan dat de toenmalige Nederlandse ambassadeur nauwe banden onderhield met Shell en onder meer geheime informatie doorspeelde o..

