Dit is het typische beeld van een ramp die zich voltrekt. Waarbij je context nodig hebt voor een juiste interpretatie van wat getoond wordt. Als je denkt hier een bosbrand te zien, loopt de bewoonde, verlichte wereld op de voorgrond groot gevaar. Maar het gaat hier om de lavastroom van de Cumbre Vieja-vulkaan, die zich als een uitrollende lichtslang over het Spaanse eiland La Palma verspreidt. En dan wijkt dat vermeende gevaar direct. De lavastroom kiest immers de route naar het laagste punt: de zee. Het zijn fascinerende beelden, waarbij ik altijd méér wil weten. Het is immers zo groot wat je hier ziet, dat je je er geen goede voorstelling van kunt maken. Sterker: je kunt het dus zo per abuis aanzien voor een bosbrand. Voor de impact van dit vulkaangeweld heb je meer detail nodig. Van herkenbare zaken, die je in Nederland ook hebt. Op YouTube zag ik hoe de lavastroom zich in de achtertuin van een huis, in een zwembad - u weet wel, strakblauw, in de zon spiegelend water - stortte. Oeps! Huis en zwembad weg, in luttele minuten. Dat maakt het dan weer groot genoeg voor het juiste begrip. <