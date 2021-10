De merknamen Hervormd en Vrijgemaakt gaan verdwijnen, zoals A en B – wie kent ze nog

De laatste bladzijde is omgeslagen: nog een alinea, dan wordt weer een hoofdstuk van de kerkgeschiedenis afgesloten. Het merk ‘vrijgemaakt’, als titel voor een kerkgenootschap met zijn eigen geloofstaal, zal in vergetelheid raken zoals de ‘A- en B-kerken’ van onze grootouders.

Het (in omvang) derde kerkgenootschap van ons land heeft deze week zijn fusienaam geproclameerd: de Nederlandse Gereformeerde Kerken willen ze heten vanaf 2023. Vaderlandser kan het niet. Voor wat in het Latijn reformatus heet, in het Engels reformed en in het Duits reformiert kent alleen de Nederlandse taal twee synoniemen: hervormd en gereformeerd. Maar in de loop van de negentiende eeuw schoot ook die taalschat tekort om de polariserende nuances van het Nederlands protestantisme te onderscheiden.

Onze opa werd in 1875 gedoopt in de Hervormde Kerk aan de Hilversumse Kerkbrink. Toen hij twaalf was, week de familie uit naar een lokaal waar voortaan ‘de Dollen’ samenkwamen: de Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Na een landelijke fusie met de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .