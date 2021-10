Vanuit Segers’ perspectief is het begrijpelijk dat hij medische ethiek niet aan de ‘vrije krachten’ in de Tweede Kamer wil overlaten

Als medisch-ethische kwesties worden geduid als obstakel voor de kabinetsformatie, gaat het al snel over ‘voltooid leven’. Het D66-initiatiefwetsvoorstel dat Pia Dijkstra in de nadagen van haar Kamerlidmaatschap indiende, is nu in handen van het ervaren Kamerlid Paul van Meenen. Rob Jetten - de nummer twee van D66 - voert namens zijn fractie het woord over medische ethiek. Het maakt duidelijk dat de partij zich wil blijven profileren op dit thema.