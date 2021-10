Stoptober, laat christelijk Nederland daar een oproep tot eenheid en bescheidenheid van maken

Christelijke artiesten die hun optredens afzeggen omdat ze niet om een coronapas willen vragen. Erg heftige reacties tot gevolg. Een christelijke spreker die voor zijn evenement wél om het toegangsbewijs vraagt en vervolgens door een deel van christelijk Nederland wordt neergesabeld. Weer iemand anders roept christenen zelfs op de coronapas te omzeilen en opnieuw buitelen de reacties over elkaar heen. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?! Stop alsjeblieft!

Het is weer ‘Stoptober’. Een campagne om rokers te stimuleren 28 dagen niet te roken en daarna helemaal te stoppen. Een krachtig initiatief, we weten allemaal dat roken slecht is voor de gezondheid. Het zaaien van verdeeldheid is dat ook. De soms liefdeloze reacties, de eigenzinnigheid en de felheid zijn misschien wel net zo slecht. In elk geval voor de geestelijke gezondheid en voor de profilering van ons christenen; voor de naam van Jezus.

Kunnen we ons deze maand weer gaan richten op dat wat ons samenbindt? Stoppen met verdeeldheid zaaien, stoppen met denken de wijsheid in pacht te hebben, stoppen met elkaar in de haren vliegen? Alsjeblieft?!

Stoptober is een bewezen effectieve methode die ondersteunt bij het stoppen’ is te lezen op de ..

