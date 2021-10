Toezichthouders en banken slaan door

Geld overmaken naar Afrika en daarbij in de omschrijving 'watertank' gebruiken, doet bellen rinkelen. Want het woord 'tank' zou weleens kunnen duiden op terrorisme. Althans, dat denken banken en ze kunnen er ook nog eens een boete voor krijgen.

Woorden als ‘Afrika’ of ‘Midden-Oosten’ kunnen alleen al tot maanden vertraging zorgen. Het woord ‘watertank’ was voldoende om een hulpprogramma om zeep te helpen. Achteraf was ‘watersupplysystem’ beter geweest, zo klonk het bij de christelijke hulporganisatie Zoa. Want nu rinkelden bij het woord ‘tank’ alle alarmbellen bij de financiële instellingen.

Het plan de lokale bevolking in Syrië te helpen met schoon drinkwater liep spaak. De bank blokkeerde de aankooptransactie, want het begrip tank in relatie tot Syrië leidde tot een verdenking van mogelijke banden met terroristen. En dat zou de bank niet kunnen riskeren. Als een toezichthouder in de VS daar argwaan over zou krijgen, kon de bank tegen een enorme boete aanlopen. Honderden miljoe..

