Nog 11 weken de tijd om vaccins te doneren aan COVAX

Nederland weigert harde toezegging te doen over vaccin donaties aan Covax, meldt deze krant (ND, 16 september). Wij delen de bezorgdheid en vragen de minister om nu stappen te zetten. Met een petitie vragen wij hier aandacht voor.

In augustus kwam in Kenia de eerste lading gedoneerde coronavaccins uit de VS aan.

Terwijl rijke landen op grote schaal vaccins inslaan, komen armere landen ernstig tekort. In Nederland is nu 84 procent van de bevolking van twaalf jaar en ouder gevaccineerd (bron: RIVM). In lage-inkomenslanden is dit slechts 3 procent. In deze landen is er een schrikbarend gebrek aan vaccins (bron: wereldgezondheidsorganisatie WHO).

Om de pandemie te stoppen zijn overal vaccins nodig. De WHO heeft het COVAX-programma opgezet om vaccins wereldwijd eerlijk te verdelen. De ambitie van de WHO is om voor 1 januari 20 procent van de wereldbevolking te hebben ingeënt. Het totale programma dat daarvoor moet zorgen, ACT-A - waar COVAX een onderdeel van is, bestaat naast vaccindonaties ook uit een financiële component.

Bij de huidige vaccins..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .