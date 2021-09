Als ik niet weet waar ik voor sta, dan ga ik het gesprek met de ander uit de weg uit angst of onverschilligheid

Hoe ga je om met mensen die zich laten voeden door een verhaal of leer die de jouwe niet is? Omdat we geen gemeenschappelijke maat meer hebben, nemen wij elkaar voortdurend onze eigen ‘individuele maat’.

Wij kennen allemaal de uitdrukking: ‘alles wat aandacht krijgt, groeit’. En dat is dan een motivatie om ophitsende uitspraken te negeren. De vraag is of dat wel zo verstandig is.

Tolerantie en vrijheid houden niet een onmetelijke en grenzeloze wereld in waarin alles en iedereen oké is en we elkaar met rust laten, maar ook dat die twee belangrijke waarden ook leven bij de gratie van grenzen en kaders.

En het spannende is de vraag waar die grenzen dan liggen en wie die grenzen bepaalt. Tolerantie lijkt in onze tijd vaak de klank te hebben van: wij laten elkaar met rust en hebben het niet teveel over onze ideologieën en diepere drijfveren want dat levert alleen maar gedoe op. Dat maakt tolerantie tot een vorm van onverschillige oppervlakkigheid die de verschillen onbenoemd laat en de schijnbare rust op de korte termijn bevordert.

Zo gaan we ook vaak om met dat andere belangrijke woord: vrijheid. Mijn ..

