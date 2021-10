Na vijftig jaar is de verontrusting van Godfried Bomans nóg urgenter

Het is een totaal andere Bomans dan de schertsende stukjesschrijver die voortleeft in het collectieve geheugen. Voor een uitgesproken pleaser komt hij venijnig uit de hoek. ‘Het is onbegonnen werk de mensen te wijzen op de zinloosheid van hun streven naar geld, comfort, snelle verplaatsing en al die zaken, waardoor duizenden uitlaatpijpen hun gif de wereld inbraken, zolang u geen alternatief te bieden hebt. Ze geven het niet uit handen, want wat krijgen ze terug?’

Het besef dat de (westerse) wereld een verkeerde afslag heeft genomen, groeit in de jaren zestig. Zie de oprichting van het Wereld Natuur Fonds (1962), de Waddenvereniging (1966), de Club van Rome (1968), Greenpeace en Friends of the Earth (1970). In 1971 krijgt Nederland de eer..

