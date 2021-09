Was hang je gewoon op, maar niet alle elektrische apparaten zijn slecht

Niet alle elektrische apparaten zijn even slecht. Maak onderscheid tussen groot en klein.

De vaatwasser is helemaal niet zo’n grote energievreter als je er bewust mee omgaat. Het eco-programma gebruikt bijvoorbeeld minder water en energie.

Terecht hield Gerard ter Horst in het Nederlands Dagblad van 25 september een pleidooi voor minder gebruik van elektriciteit. Ons elektriciteitsverbruik kan en moet drastisch naar beneden. Dat geldt volgens mij met name voor bedrijven. Bij de voorbeelden van Gerard plaats ik wel een ‘maar’. Gooi niet alles op één hoop en maak onderscheid tussen groot en klein. Ik geef een aantal voorbeelden die dat verduidelijken.

tandenborstels

Hoeveel bespaar je waarop en wat zijn de alternatieven? Dat is de vraag. Een elektrische tandenborstel gebruikt bijvoorbeeld niet zo veel elektriciteit. Een paar watt per keer en nog geen halve kilowattuur per jaar als je dagelijks twee keer..

