Stop met het rendementsdenken op de woningmarkt. De verbeelding aan de macht. Bestaat dat nog?

Vorige week werden we als samenleving opgeschrikt door de aangekondigde invoering van de coronapas. Vanaf dit weekend heeft iedereen een groen vinkje van de overheid nodig om toegang te krijgen tot een theater, café of sportkantine. Een naargeestige maatregel waarvan minister Hugo de Jonge eerder dit jaar nog zei dat het wettelijk verboden zou moeten worden. Maar dat principe ging probleemloos overboord.

Het is misschien wel typerend voor de tijd. Visie is als een olifant die ons het zicht belemmert. Principes en idealen zijn leuk, maar pragmatisme is handiger. Kunst is echt heel belangrijk, maar er moet natuurlijk wel geld worden verdiend. Wonen is ... Tsja, wat is wonen eigenlijk. Een grondrecht? Een thuis? Een pensioenpotje? Een aftrek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .