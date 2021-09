Drie argumenten: Ik ben voor het plaatsen van CO2-meters in alle klaslokalen

Deze meters geven aan wanneer leerkrachten deuren moeten openzetten of zelfs een klaslokaal voor korte tijd moeten ontruimen om schone lucht te laten binnendringen.

1 CO 2 -meters geven de luchtkwaliteit in de klaslokalen aan. Een goede luchtkwaliteit vermindert de kans dat leerlingen besmet raken met covid-19 of griep en bevordert de leerprestaties.

2 Juist in de winter bestaat de neiging minder te ventileren, terwijl een onderzoek heeft aangetoond dat maar 40 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor prettige lucht.

3 Het kabinet heeft 360 miljoen euro ter beschikking gesteld om het binnenklimaat ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .