Moet Diederik Gommers ook meeliften op salarisverhoging voor verpleegkundigen?

Diederik Gommers (57), een van de nieuwe BN’ers die de coronacrisis het land hebben opgeleverd, verdient als intensivist en afdelingshoofd van de intensive care bruto zo’n 15 duizend euro per maand. Net als alle andere medewerkers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam valt hij onder de cao. Een verpleegkundige van 21 jaar in het Erasmus moet het doen met 1995 euro bruto per maand zonder ooit BN’er te worden.

Dinsdag hield vakbond FNV de grootste staking ooit in de academische ziekenhuizen. Op vele plekken werden zondagsdiensten gedraaid, wat vooral patiënten dupeert die in de rij staan voor een uitgestelde operatie. Inzet is behalve verlaging van de werkdruk een salarisverhoging van 3 procent in 2021. Als de academische ziekenhuize..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .