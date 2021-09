Naar een theologie van de stad: laat de kerk vergroening van de stad stimuleren

'De kerk mag een voorbeeld zijn en initiatieven voor vergroening van de stad stimuleren.' Beeld: de eerste groene gevel in Nederland binnen seriematige woningbouw in privé-eigendom is te vinden in Delft.

Theoloog Hans Burger stelt voor een theologie van plaats te ontwikkelen (Nederlands Dagblad, 15 september). Theologie gaat veel over mensen, maar nauwelijks over de plaats waar ze wonen. Goed nieuws: die theologie bestaat al, ontwikkeld door stedenbouwkundige Pieter Bos (1940-2015).

Inderdaad, geen theoloog. Maar wel iemand die zocht naar een christelijke visie op zijn vakgebied stedenbouw, en dat vakgebied heeft alles te maken met inrichting en herinrichting van de omgeving. En omdat dit thema aan de aandacht van theologen was ontsnapt, heeft hij er zelf onderzoek naar gedaan. Dat is neergelegd in twee boeken: De volken geroepen – een theologie over de volken en hun verlossing en (alleen in het Engels) The city called – A th..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .