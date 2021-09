Na het lezen van de column van Henk Algra (ND 27 september) steeg mijn verbazing. Hij had het over een elektrische step op het fietspad, maar hij wist waarschijnlijk niet dat elektrische steps verboden zijn op de openbare weg in Nederland. Misschien mag het wel in België. Dus elektrische steps horen niet op weg of fietspad, maar op privéterrein. <