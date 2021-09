Stichting Artsen Collectief Covid versimpelt de werkelijkheid van corona

De Stichting Artsen Collectief Covid betwijfelt de effectiviteit en veiligheid van vaccinaties tegen het pandemische coronavirus, en in het verlengde daarvan van de corona check app. Het collectief pleit ervoor om de maatregelen los te laten om natuurlijke immuniteit op te bouwen. Hun betoog is echter een versimpeling van de werkelijkheid. Een reactie op vijf van hun stellingen.

Bezoekers van club Bitterzoet tonen afgelopen weekend hun coronatoegangsbewijs voordat ze naar binnengaan. De coronapas is in dit stadium van de pandemie een goed alternatief voor een totale lockdown (wat de kleinste                                    kans op besmettingen geeft).

1. De immunologische bescherming die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd is tijdelijk.

Dit klopt, min of meer. Tegen bijvoorbeeld de virussen die bof of mazelen veroorzaken, is bescherming door ziekte of vaccinatie zo goed als levenslang. Tegen corona niet, ook dit geldt voor zowel de ‘natuurlijke’ bescherming (na infectie) als de bescherming door vaccinatie. Het vaccin is gericht tegen één onderdeeltje van het virus, het doormaken van een natuurlijke infectie geeft dus een bredere bescherming. Maar de prijs is precies dat: het doormaken van de infectie.

2. In Nederland gaat het vooralsnog goed, maar in een land als Israël is de bescherming tegen besmetting afge..



Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .