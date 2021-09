De Heer of de afgoden dienen: inspirerende claim of bron van conflict?

De Heer of de afgoden dienen - inspireert die opdracht uit Jozua 24 in onze westerse samenleving waarin veel religies een rol spelen, of is het juist een bron van conflict?

De Heer of de afgoden dienen - inspireert die opdracht uit Jozua 24 in onze westerse samenleving waarin veel religies een rol spelen, of is het juist een bron van conflict?

De westerse samenleving staat nogal ambivalent tegenover religie. Enerzijds is respect voor het anders-zijn van anderen, ook in hun religieuze vrijheden, een maatschappelijk kernwaarde. Religieus extremisme en wereldproblemen als klimaatverandering en migratie maken het noodzakelijk om over religieuze grenzen heen samen te werken. Anderzijds geldt geloof in iets dat uitreikt boven het waarneembare als een privéaangelegenheid en wordt het al gauw in verband gebracht met dwang en geweld. Dit raakt ook het veld van de theologie en religiewetenschappen. Het stelt mij als ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .