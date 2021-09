Is rol man ook principieel beperkt?

Bij het gesprek over seksisme in de kerk doet de praktijk ertoe. Elke kerk, progressief of klassiek, heeft dan nog werk te doen.

Is een klassieke gereformeerde ambtsvisie seksistisch? Die urgente vraag legt een schaduw over het geloofsgesprek rondom de plaats van de vrouw in de kerk.

Laten we beginnen bij seksisme zelf. Dat is onderscheid maken tussen mensen op basis van hun geslacht. Dat kan legitiem zijn, denk aan het zwembad waar aparte kleedruimtes zijn voor mannen en vrouwen, of het sportveld, waar legitiem onderscheid gemaakt mag worden tussen dames en heren. Niet legitiem seksisme betreft situaties waar het geslacht er niet toe doet.

De geloofsvisie dat God man en vrouw gelijkwaardig geschapen heeft, maar verschillende rollen in kerk en maatschappij geeft, is naar mijn mening legitiem. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden, waar ik straks op terugkom. Het is w..

