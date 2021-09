Bouw natuurlijke immuniteit op

Voor de regering hebben we geen leuke boodschap: er zijn geen 2,5 miljoen Nederlanders niet-beschermd tegen het coronavirus, maar het zijn er 17,4 miljoen. De immunologische bescherming die we in de loop van ons leven hebben opgebouwd is tijdelijk. Nu of in de toekomst, voor het eerst of opnieuw - iedere Nederlander kan besmet raken met het coronavirus.

Het goede nieuws is dat een besmetting nog geen ziekte hoeft te betekenen en de kans op ernstige ziekte klein blijft. De beste bescherming tegen een toekomstige coronainfectie ontstaat na het doormaken van een natuurlijke infectie. De afweer die met natuurlijke immuniteit ontstaat is zelfs een veelvoud van de bescherming die de huidige coronavaccins kunnen geven.

