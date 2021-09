Na deze week vraagt Joël Voordewind zich af: waar is aandacht voor de allerarmsten gebleven?

Voormalig CU-kamerlid Joël Voordewind keek met bevreemding naar de Algemene Politieke Beschouwingen: waar is de aandacht voor de allerarmsten en vluchtelingen. ‘Binnenland is buitenland en andersom.’ Een ingezonden brief van Voordewind:

Op Prinsjesdag en bij de Algemene Beschouwingen was er een blinde vlek voor de allerarmsten.

Geen woord over ontwikkelingssamenwerking en de allerarmsten tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen de afgelopen week. Dat lag niet aan de Troonrede waarin de koning nog sprak over solidariteit en verantwoordelijkheid in deze wereld. Natuurlijk heb ik er alle begrip voor dat het gaat over verhogen van de salarissen in de zorg, woningentekort en gelukkig ook het klimaat. Maar na Afghanistan en de bedreigingen van de Taliban voor meisjes en vrouwen, het verlies van miljoenen banen door corona in ontwikkelingslanden en het onlangs weer toegenomen aantal vluchtelingen tot een recordhoogte van 82 miljoen, zou het niet ongepast zijn geweest ó..

