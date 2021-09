Het ministrygebed overtuigt niet en leidt gemakkelijk tot verwarring en teleurstelling

Het ministrygebed krijgt veel aandacht. Een recent voorbeeld is het uitgebreide verslag in deze krant (22 juli) van een gesprek over het ministrygebed tussen Ronald Westerbeek, ‘huistheoloog’ van New Wine, en emeritus hoogleraar charismatische theologie Kees van der Kooi. Winst van die aandacht is dat christenen worden aangemoedigd voor elkaar te bidden. Dat is te veel, soms vrijwel exclusief, uitbesteed aan ambtsdragers. Daar gaapt een gat in het onderlinge pastoraat van veel christenen.

Westerbeek definieert in het aangehaalde gesprek: ‘Het is een model waarbij twee personen bidden met en voor een derde, in de kracht van de Heilige Geest en in de verwachting dat God erbij is en dat gebed wil leiden en werkzaam is in dat gebed.’ De praktijk van het ministrygebed is omgeven door de nodige richtlijnen. Een greep uit de kenmerken zoals die op een rijtje worden gezet op de website van de GKv van Zwolle-Centrum, die deze praktijk aanbiedt.

Allereerst is het de bedoeling dat je bidt met de ogen open, zodat we kunnen zien ‘wat God aan het doen is en we voorkomen dat we met onze woorden Gods werk verstoren’. Zien wat God aan het doen is doordat je met open ogen bidt. Dat is nogal een claim, die zou je gestaafd willen zien. ..

