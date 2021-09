Dat moet anders: ons elektriciteitsgebruik kan en moet drastisch omlaag. De was hang je gewoon op

Precies een maand geleden werden er op ons dak zonnepanelen gelegd en sindsdien ben ik een mini-energieproducent. Nooit eerder heb ik de productie van elektriciteit in deze vrij zonnige maand én het verbruik ervan zo nauwlettend gevolgd. Bij dat verbruik stuitte ik op een vraagstuk dat in deze krant al in 2003 in scherpe bewoordingen aan de kaak werd gesteld.

Toen schreef oud-collega Galiëne Gerritsen een essay over de vraag waarom zij in haar nieuwe gezinskeuken geen vaatwasser wilde. Het pleidooi maakte onder lezers veel los, het regende ingezondens. Als ik haar betoog teruglees, ontdek ik hoe ver ze haar tijd ver vooruit was: ze wijst met name op het hoge en onnodige energieverbruik en dat de afwasmachine zo symbool staat voor veel mee..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .