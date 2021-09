Een tweedeling is niet nodig, denk niet in termen van gevaccineerd en ongevaccineerd

Of je nu wel of niet gevaccineerd bent, het zou iedereen helpen als we meer naar Jerus’ oproep in de Bergrede luisteren om minder bezorgd te zijn. Je richten op Zijn koninkrijk is het alternatief voor bezorgdheid over basisbehoeften, waaronder gezondheid.

Een coronademonstratie begin dit jaar in Amsterdam. Kunnen gelovigen op een andere manier omgaan met de tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden in de maatschappij? Dat is een spannende vraag.

Nu de anderhalvemetermaatregel verdwijnt en een coronapas verplicht is voor een café- of concertbezoek, wordt de tweedeling in onze samenleving tussen mensen die gevaccineerd zijn en de ongevaccineerde minderheid verscherpt. Daarover wordt veel gedebatteerd en natuurlijk ook weer gepolariseerd. Een spannende vraag voor mij is of gelovigen daar op een andere manier mee om kunnen gaan.

Als antwoord drie bijbelwoorden die wat mij betreft de goede richting wijzen.

Ik denk dat we in onze situatie de gevaccineerden en ongevaccineerden aan dit rijtje moeten toevoegen. In Christus zijn er ook geen gevaccineerden en ongevaccineerden. De verschillen tussen ons mensen op allerlei vlak zijn reëel en soms lastig, maar ze worden overstegen door een hoge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .