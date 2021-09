Een mens heeft uitrijtijd nodig

Dat beeld had ik voor ogen toen ik las over de invoering van de dertigurige werkweek (onder meer ND, 7 september). Vakbond CNV opperde dat idee omdat medewerkers zien dat steeds meer mensen vastlopen en in een burn-out terecht komen. Volgens het CNV hebben de werkgevers de sleutel in handen om mensen daartegen te beschermen. Maar hoeveel sleutels hebben mensen zélf in handen waarmee ze hun eigen leven steeds verder doordraaien? Het gezin, met dagelijkse rat race; sociale media die je behoorlijk bezig kunnen houden; de sport, die officieel ontspanning is maar waarmee veel tijd wegrent; sociale druk, waar mensen letterlijk onder bezwijken. Is het niet opmerkelijk dat veel mensen tot rust kwamen tijdens de lockdowns? Op ee..

