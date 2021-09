(beeld ND)

1 De kabinetsformatie moddert voort, de versnippering van de politiek maakt besluitvorming lastig. Politici genieten weinig vertrouwen. Het wordt tijd om onze democratie op te frissen.

2 In 2013 pleitte schrijver David Van Reybrouck voor democratie via loting. Het werkt vaak beter om vertegenwoordigers uit de volledige bevolking te loten dan hen uit een beperkt aantal partijen te kiezen. De ‘Oostkantons’ in België werken sinds 2019 met gelote ‘burgerkamers’.

3 Gelote volk..

