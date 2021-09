Tijd voor minister van de regio’s, die de stemmen van randgebieden in ons land borgen

Het is hoog tijd voor een minister van de regio’s: een bewindspersoon die toeziet op een gelijkwaardige positie van alle regio’s in het kabinetsbeleid.

Aan de noord-, oost, en zuidgrens van Nederland krimpt de bevolking. ‘Krimp’ tot ‘sterke krimp’, is de prognose van het CBS in een recent rapport. Uitschieters liggen in het hoge noorden, met gemeenten die de komende decennia meer dan een kwart van hun inwoners kunnen verliezen.

In combinatie met ontgroening en vergrijzing komt de samenleving hier onder druk te staan. Zoek je gelijke ontwikkelingskansen? Toegang tot voorzieningen? In krimpgebieden niet gezien. Dat zet een neerwaartse spiraal in gang die onze welvarende metropool onwaardig is.

De discussie over de ontwikkeling van perifeer gelegen regio’s is al oud. In 2021 heeft het debat een fase bereikt waarin veel overeenstemming bestaat over een heterogene aanpak. Geen uniforme, abstra..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .