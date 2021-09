Kiest Shell voor sterfhuisconstructie door zich te amputeren en het geld uit te keren?

Ruim honderd jaar was Koninklijke Shell het leidende bedrijf op de beurs van Amsterdam. Het was het grootste Nederlandse concern, een belangrijk werkgever die geweldige carrièrekansen bood aan de bollebozen van de Nederlandse technische universiteiten. Maar inmiddels is Shell voorbij gestreefd. ASML, producent van ingenieuze chipsmachines, is qua beurswaarde al twee keer zo groot. En de beurswaarde - het aantal uitstaande aandelen maal de beurskoers - van Apple is inmiddels vijftien keer zo groot als die van Shell. Ooit was Shell de hoeksteen van de beleggingsportefeuille van elke vermogensbeheerder. Zelfs in de grootste crisis hoefde het concern nooit het dividend te verlagen.

Maar corona heeft alles op zijn kop gezet. Vorig jaar moest S..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .