Hoe het genderbesluit de identiteitscrisis van het Nederlands Film Festival blootlegt

Ondanks verwoede pogingen van de communicatieafdeling van het Nederlands Film Festival (NFF) omschreef niemand de veranderingen rond de Gouden Kalveren met woorden als ‘vernieuwing’. In plaats daarvan hoorde je in de media frases van bekende acteurs zoals ‘om van te kotsen’ (Huub Stapel) of ‘absolute groteske flauwekul’ (Jeroen Krabbé). De aanleiding was de keuze van het NFF om bij de Kalveren voor de acteerprestaties niet langer het onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Concreet houdt dat in dat de vier categorieën Beste Acteur en Beste Actrice in een Hoofd- of Bijrol vervallen. In plaats daarvan blijft enkel Beste Hoofdrol en Beste Bijrol over. Met andere woorden: de bekendste filmprijzen van Nederland worden met ingang van dit jaar genderneutraal.