Uitstof van fijnstof moet snel omlaag

Het verkeer wordt als een van de veroorzakers genoemd in het artikel over dat het bewijs voor de schadelijkheid van fijnstof zich opstapelt (ND, 16 september). Ultrafijnstof vergroot de risico’s op hart-, vaat- en longziekten. Maar dit komt bovenop de risico’s van ‘gewoon’ fijnstof, ook door het verkeer veroorzaakt. Denk aan bandenslijpsel, asfaltslijtage en de CO 2 -uitstoot.

Hierbij vergeet de regering kennelijk de door haarzelf veroorzaakte extra uitstoot van fijnstof en CO 2 door de idiote verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur, die door premier Mark Rutte en zijn VVD zo bejubeld was.

De verlaging naar 100 kilometer per uur is mooi, daar wordt over het algemeen goed de hand aan gehouden. Er is gewenning aan en ook wel waardering voor, want het heeft ook prettige kanten. Echter, de onlogische maatregel dat je in de avonduren wel 130 mag, blijft staan. Alsof het dan uitgestoten fijnstof en CO 2 minder schadelijk zijn … Bovendien frustreert het de overdag gegroeide gewenning.

Kortom: ga terug naar maximaal honderd kilometer per uur, waardoor het brandstofgebruik lager is (minder fossiele bran..

