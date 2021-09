‘Je was voor ons de schrijver. Maar je wijsheid hebben we nooit gezien.’ Abdelkader Benali zocht Nouwens schilderij op. Met zijn moeder

Schrijver Abdelkader Benali hield op de 25e sterfdag van de bekende priester-schrijver Henri Nouwen in Dordrecht een lezing over ‘thuis’. De lezing blijkt een verhaal over hem, zijn moeder en het zo door Nouwen bewonderde schilderij van Rembrandt:

Een bezoeker van de Hermitage in Sint-Petersburg neemt een multimediale kunstinstallatie van filmregisseur Alexander Sokurov in ogenschouw. De installatie, vorig jaar september gelanceerd, is geënt op Rembrandts befaamde schilderij.

Al maanden speel ik met de gedachte om mijn moeder mee te nemen naar het museum. Het is een goedmakertje, een manier om dichter bij elkaar te komen. Voor haar ben ik die zoon die altijd weg was, die ervoor koos om zijn vleugels uit te slaan en maar zelden van zich liet horen. Later in het leven is dat wat bijgetrokken, maar het kwaad is natuurlijk wel geschied.

Te pas en te onpas herinnert ze me aan mijn ontrouw. Het woord ontrouw is hier wel op zijn plek, het gaat niet alleen om trouw zijn aan haar, het gaat ook om trouw zijn aan onze afkomst, aan de plek waar ik vandaan kom.

Ze weet me feilloos daar te raken waar ik op mijn zwakst ben. Wanneer ik op bezoek ben geweest en aanstalten maak om te vertrekken, vuurt ze in een paar sc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .