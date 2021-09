De Zwaluwenberg is symbolisch

De drie partijleiders van VVD, D66 en CDA komen bij elkaar op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum. De gekozen locatie is interessant te noemen. Volgens bijgeloof brengen zwaluwen geluk en daar waar een zwaluw zijn nest bouwt, zal voorspoed heersen en de bliksem niet inslaan. Een nieuw kabinet is waar Nederland al te lang op wacht, stevig zoals het zwaluwenpaar hun nest bouwt. Al zes maanden lang zijn alle pogingen mislukt om een kabinet bij elkaar te kleien. De zwaluw heeft die lange periode nuttiger gebruikt om uit warme streken terug te vliegen, het nest te bouwen, eieren te leggen, uit te broeden en de jongen te voeden. Dit weekend blijkt echter nog steeds niet voldoende stro en klei gevonden te zijn om een betrouwbaar kabinetshuis te bouwen. Het mag te hopen zijn dat voor de herfsttrek intreedt er wel een gevuld Haags ‘kabinest’ is geformeerd. <