Van Koningsdag naar Dag van de Democratie

Van de elf officiële Nederlandse feestdagen die zijn vastgelegd in de Algemene termijnenwet (1965) zijn er maar liefst acht christelijk. Die institutionele discriminatie moeten we achter ons gaan laten. Modernisering van onze nationale feestdagen – via een benodigde wetswijziging – kan bijdragen aan de beleving en versterking van Nederlandse waarden en onze nationale identiteit. Uiteraard verandert het aantal vrije dagen van werknemers niet, dat wordt immers in cao’s en arbeidsovereenkomsten vastgelegd.

Democratie is zonder twijfel zo’n wezenlijke Nederlandse waarde die een nationale feestdag waard is. Het is de bestuursvorm waardoor we in dit prachtige land ‘droge voeten’ houden en we harmonieus met elkaar samen kunnen leven. Er is geen alternatief voor de democratie, hoeveel nadelen er vaak ook aan lijken te zitten. Democratie samen vormgeven en vieren is belangrijk; de instelling van de Dag van de Democratie als nationale feestdag geeft daar uiting aan. Mij lijkt de derde dinsdag in september geknipt om het predicaat ‘nationale feestdag’ van Koningsdag over te nemen. Door de Dag van de Democratie te laten samenvallen met Prinsjesdag, wordt recht gedaan aan zowel monarchistische als republikeinse sentimenten en kunnen we Nederlanders ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .