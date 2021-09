Duizend woorden | Los van de waan van de dag

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Redacteur en fotograaf Hans-Lukas Zuurman schrijft tweewekelijks wat een foto uit het nieuws bij hem oproept.



Zo zie je demissionair minister Hugo de Jonge niet vaak. De lippen strak getrokken, haast verstopt in de nieuwbakken, overigens keurig verzorgde gezichtsbeharing waarmee De Jonge na de zomer mee ten politieke tonele verscheen. De ogen zijn neergeslagen. Een verdwaalde blik. Even losgezongen van de waan van de politieke dag. Of heeft het er juist mee te maken? Het kabinet waar hij deel van uitmaakt, lijkt steeds meer op een uitgewoonde duiventil.