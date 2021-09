Zo zie je demissionair minister Hugo de Jonge niet vaak. De lippen strak getrokken, haast verstopt in de nieuwbakken, overigens keurig verzorgde gezichtsbeharing waarmee De Jonge na de zomer mee ten politieke tonele verscheen. De ogen zijn neergeslagen. Een verdwaalde blik. Even losgezongen van de waan van de politieke dag. Of heeft het er juist mee te maken? Het kabinet waar hij deel van uitmaakt, lijkt steeds meer op een uitgewoonde duiventil. Vorige week besloten opnieuw twee ministers het veld te ruimen. De Jonge leek tot op heden onvermoeibaar door te gaan. Lijkt. Want hier zie je nu een keer níet de minister die altijd op zijn qui vive is; die een tikkie gelikt altijd zijn ogen een klein beetje dichtknijpt – klaar voor de aanval – als er een vraag op hem wordt afgevuurd. Om dan snel te antwoorden, ondersteund met een twinkeling en drukke handgebaren. Nu klinken even geen stoere metaforen over ‘het virus dat als een mammoettanker is’ of ‘het virus uitstampen waar het weer oppookt’. Dit beeld preekt contemplatie. Dat kunnen ze in Den Haag op dit moment vast goed gebruiken. <