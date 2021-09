Analyse: Kuypers boetekleed is in de mode: ‘Gewikkeld in draden van een weefsel dat ik niet doorzag’

Zelfreflectie in de politiek, dat betekent: kijken naar het beeld zoals je jezelf graag ziet. Abraham Kuyper bewonderde zijn gul biechtende boetekleed, Sigrid Kaag negeert de D66-entourage die haar omhult, en de ChristenUnie ziet nog altijd rechte lijnen in een krom patroon.

Politiek is geen schaakspel. Wat door de fluisteraars – altijd áchteraf – als een briljante reeks van zetten wordt geduid, is een stapeling van incidenten (ND 27 maart 2021). Dat kan ook niet anders: er staan talloze spelers rond het bord die niet als team opereren. Het kabinet is geen eenheid; fracties en politieke partijen zijn dat evenmin. Wie deze week meende zoiets als een ‘D66-tactiek’ of een ‘CU-strategie’ te zien, heeft te veel praatprogramma’s en films gekeken.

Zo komt het ook dat ‘historische woorden’ zelden worden uitgesproken met het tactische doel iets historisch te zeggen. Toen Sigrid Kaag (niet de minister, maar de D66-fractieleider) tegen Mark Rutte zei: ‘Hier scheiden onze wegen’ (1 april), leken dat eventjes fa..

