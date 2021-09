Vreemd om geen enkele beperking op te leggen in de kerk, niet-gevaccineerde zal ook iets moeten doen

Het is vreemd dat in de kerk wordt voorgesteld dat iedereen weer gewoon naast elkaar mag zitten en dat niet-gevaccineerde kerkgangers die zich ook niet willen laten testen, geen enkele beperking wordt opgelegd.

Met een enthousiast plaatje erbij gaf het Dienstencentrum van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) aan, wat het loslaten van de anderhalvemetermaatregel vanaf zondag 26 september betekent voor kerkdiensten (inclusief jeugdwerk en kinderclubs). Men raadt een toegangscontrole bij de ingang van de kerk af. Wat mij betreft is dat terecht. Maar wat doe je als kerk wanneer je weet dat bijna 15 procent van de bevolking zich niet heeft laten vaccineren? Als je geen corona-check bij de ingang wilt, laat je dan gevaccineerden en niet-gevaccineerden kris-kras door elkaar laten zitten in de kerkdienst? Of zoek je naar andere mogelijkheden?

Dat laatste adviseren de dienstencentra van CGK en van Gereformeerde Kerken vrijgemaakt/Nederlands Gerefor..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .