Europeanen over de coronapas

Ook in de rest van Europa woedt onder opiniemakers discussie over de coronapas en de beperkingen van niet-gevaccineerden. Hoe wenselijk zijn deze ‘entreebewijzen’? En helpt de beknotting van vrijheden voor niet-gevaccineerden ook echt in de strijd tegen corona?

Nu in Europa de vaccinatiegraad stagneert, maar zeer besmettelijke coronavarianten zoals ‘delta’ nog altijd een gevaar zijn voor de belasting van de zorg en de medemens, voeren overheden de druk op niet-gevaccineerden op. In onder meer Frankrijk, Italië en delen van Duitsland diende een coronapas al langer als toegangsbewijs tot delen van het openbare leven. Vanaf 25 september kom je ook in Nederland zonder een coronatoegangsbewijs niet meer binnen in de horeca, het theater en bij popconcerten. Dus barst ook hier de discussie los die onder opiniemakers en columnisten in heel Europa woedt: hoe wenselijk zijn deze ‘entreebewijzen’? En helpt de beknotting van vrijheden voor niet-gevaccineerden ook echt in de strijd tegen corona?

