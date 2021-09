Juist de kerk zou om een coronapas moeten vragen

Ongetwijfeld maak ik me niet populair, misschien ook niet in mijn eigen kerk, maar naar mijn mening moeten ook de kerken gaan vragen om de coronapas bij toelating tot de kerkdiensten. Waarom? Omdat we verantwoordelijkheid moeten willen nemen. Omdat we kwetsbaren zo veel mogelijk moeten beschermen. Omdat we onze verantwoordelijkheid niet moeten willen ontlopen om ook ons steentje bij te dragen aan de brede maatschappelijke poging deze ziekte in te dammen.

vrijheid

Hameren op de vrijheid van mensen - of op de vrijheid van godsdienst - gaat niet om vrijheid, maar om onverantwoordelijke losbandigheid waar Paulus al over schrijft: Vrienden, God wil dat jullie als vrije..

