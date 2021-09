Een QR-code als bewijs van vaccinatie? Zelf gebruik ik al bij verschillende gelegenheden mijn papieren vaccinatiebewijs dat ik van mijn huisarts kreeg na de tweede vaccinatie. Of het terecht is om mensen zónder zo’n bewijs buiten te sluiten bij evenementen en in de horeca is iets heel anders. Met name voor mensen die op medisch advies niet zijn gevaccineerd, is dat wel heel zuur. <