Vernietigde kerkgebouwen en arrestaties of niet: Geloof groeit in het rijke China

De toenemende welvaart belemmert in China niet de groei van het christendom. Na het prestigeverlies van de Communistische Partij gingen veel Chinezen op zoek naar het geven van een nieuwe betekenis aan hun leven. Nu is het christendom in China de snelst groeiende religieuze beweging.

De Chinese leider Xi Jinping besluit de teugels steeds strakker aan te trekken. Drie jaar geleden liet hij in de Chinese provincie Shanxi, in de stad Linfen, het grote gebouw van de Kerk van de Gouden Kandelaar van de protestantse voorganger Wang Xiaoguang met dynamiet opblazen. Maar net als elders in de Volksrepubliek schrok dit de christenen daar niet af. Hun geloof was niet afhankelijk van het al dan niet hebben van een stenen kerk, kathedraal of ander gebedshuis. Ze waren vindingrijk genoeg. ‘Dan komen we maar op een andere plaats bij elkaar, in huiskamers bijvoorbeeld.’ Medio vorige maand sloegen de autoriteiten daarom opnieuw toe. Nu gingen ze ertoe over de hele leiding van de gemeente te arresteren.

