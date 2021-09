Eed van Seneca voor de docent om vertrouwensrelatie tussen ouders en leerkrachten te verbeteren

Laat leraren een ‘eed van Seneca’ afleggen die kernachtig omschrijft waar een goede leraar voor staat. Ouders vertrouwen hun kostbaarste bezit aan de leraar toe en mogen weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Een eed of belofte, met bijbehorende uitleg, kan ouders helpen vertrouwen te krijgen in de leraar.